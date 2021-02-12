В Екатеринбурге прекратили дело деда-пикета, задержанного с плакатом в поддержку Путина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу Вадима Панкратова, которого задержали на акции протеста 31 января. Его отпустили без наказания, потому что в этот день он был с плакатами не за Навального, а за Путина. Пенсионер, известный в Екатеринбурге как дед-пикет, по традиции имел при себе плакат в поддержку президента. На нем было написано «Спасибо, Путин, я привился, вас благодарить сюда явился», также у него при себе была «памятка молодежи, вступающей в жизнь», где среди прочего было сказано, что «Навальные приходят и уходят, анкета остается навсегда».

Вадим Панкратов сам в суд сегодня не явился, он ходатайствовал, чтобы дело рассмотрели без его участия, а заодно приложил характеристики от уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, с которой встречался накануне. В суде выступил свидетель, подполковник полиции Антон Трошин, – в подавляющем большинстве случаев на заседаниях по «митинговым» статьям свидетелем выступает именно он. Полицейский прежде всего отметил, что никаких неприязненных отношений к Панкратову не испытывает (после известных событий в сквере в мае 2019 года деда-пикета судили за то, что он отхлестал Трошина плакатом).

Сегодня Трошин сначала объяснил, что требовал от Панкратова убрать плакат в том числе «для защиты от посягательств» на самого пенсионера. А затем он заявил, что плакат Панкратова «Спасибо, Путин, я привился, вас благодарить сюда явился» можно расценивать двояко, в том числе как ироничное замечание. «Мероприятие проходило не только в поддержку Навального, а против системы госвласти. Частью госвласти является президент, а на плакате была указана фамилия президента», – отметил Трошин. Судья Николай Морозов поинтересовался, не стоял ли Панкратов в одиночном пикете, с целью, отличной от целей остальных собравшихся. Полицейский рассказал, что дед-пикет подготовился заранее, дистанцию в 50 метров не соблюдал, какое-то время участвовал в шествии, а потом увидел журналистов, отошел от колонны на 5 метров и развернул плакат.

В суде также посмотрели видео с акции протеста: Панкратов кричал, что он пришел туда, чтобы спасти молодежь, он говорил, что участницу акции после задержания «даже уборщицей работать не возьмут», поэтому он и принес «памятку молодежи». Изъятые у Панкратова плакаты судья осмотрел и зачитал в ходе заседания.

В итоге Николай Морозов сделал вывод, что 31 января на самом деле проходили несанкционированное шествие и митинг, но Панкратов их участником не был, он стоял в одиночном пикете. «Цели, преследуемые Панкратовым, были диаметрально противоположными целям участников несанкционированного мероприятия», – огласил Николай Морозов. Изъятые плакаты деду-пикету вернут.

Добавим, на январской акции протеста в поддержку Навального задержали также нодовца Игоря Сотникова – у него был плакат с лозунгом «Я за арест врага народа Навального». Верх-Исетский районный суд прекратил административное дело в его отношении – это единственное закрытое дело по итогам двух январских акций (дело Панкратова – второе).

Остальных задержанных приговаривают к обязательным работам. Раньше по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ самым популярным наказанием был штраф, но в этом году штаб Навального обещал помощь с выплатами штрафов. Координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько, бывший координатор Ирина Норман, активистка Виктория Райх получили аресты как организаторы шествий, кроме того, как организатор акции оштрафован житель ЗАТО Уральский, который только репостнул твит Евгений Ройзмана, в акции он не участвовал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

Проект уникального детского сада в Солнечном поддержал губернатор (ФОТО). / Депутаты составили список вопросов для Куйвашева: медицина, туризм, сироты и дефицит чиновников. / Ежедневно поступает от 20 до 30 детей: в больнице рассказали о ситуации с кишечными инфекциями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»