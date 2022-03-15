Обвинение потребовало для Навального 13 лет колонии

Прокурор попросил суд приговорить оппозиционера Алексея Навального, внесенного в перечень террористов и экстремистов, к 13 годам лишения свободы в колонии и штрафу.

«Прошу признать Навального виновным в предъявленных ему обвинениях и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года», – сказала гособвинитель (цитата по ТАСС).

Обвинение также попросило оштрафовать подсудимого на 1,2 млн рублей.

Сегодня в Лефортовском суде Москвы проходили прения по уголовному делу о четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам неуважения к суду. По версии обвинения, 2,7 млн рублей пожертвований в фонды, учрежденные Навальным, потрачены не на борьбу с коррупцией, а на создание экстремистского сообщества. Фонд борьбы с коррупцией Навального признан НКО-иностранным агентом и экстремистской организацией и был ликвидирован.

Алексей Навальный не признал вину по предъявленным обвинениям. Он уже отбывает наказание по делу о мошенничестве и легализации преступных средств и находится в ИК-2 во Владимирской области. В сентябре Навальный и его ближайшее окружение стали фигурантами уголовного дела о создании и руководстве экстремистским сообществом. В январе оппозиционера внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»