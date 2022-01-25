Навальный и его соратники попали в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес оппозиционного политика Алексея Навального в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В этот же реестр включены ближайшие соратники оппозиционера – Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов.

Ранее в январе Росфинмониторинг включил в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, двух других единомышленников Навального – Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Напомним, в сентябре прошлого года Навальный и его соратники стали фигурантами дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Под уголовное преследование попали Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие сторонники оппозиционера. В настоящее время все они находятся за границей. Навальный отбывает наказание по делу о хищении у компании «Ив Роше». Его условный срок наказания был заменен на реальный в связи с нарушением установленных правил.

В августе Росфинмониторинг внес структуры Навального в список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), Фонде защиты прав граждан (ФЗПГ) и движении «Штабы Навального». Эти организации признаны экстремистскими и запрещены в России. Кроме того, ФБК и ФЗПГ были включены в список иноагентов и ликвидированы.

Москва, Наталья Петрова

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