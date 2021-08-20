Меркель заступилась за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала освобождения Алексея Навального. Об этом руководитель ФРГ заявила на итоговой пресс-конференции.

«Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом», – сказала Меркель.

Путин со своей стороны подчеркнул, что оппозиционер осужден в России за криминальное правонарушение, а не за политическую деятельность. «Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров», – сказал президент РФ.

Напомним, Навальный отбывает наказание по делу о хищении у компании «Ив Роше». Его условный срок наказания был заменен на реальный в связи с нарушением установленных правил. В настоящее время против него возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о создании экстремистской организации.

Политик был арестован в январе 2021 года сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления, которое, по утверждению западных специалистов, якобы было спровоцировано боевым нервнопаралитическим веществом «Новичок», и к этому ЧП якобы могут быть причастны сотрудники российских спецслужб.

В связи с этим инцидентом в начале марта ЕС и США ввели санкции против РФ. Москва настаивает, что инцидент с Навальным был инсценировкой, цель которой – дискредитация России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.08.21

Путин оценил ситуацию в Афганистане. / Зампредседателя Центризбиркома назвал работу петербургской ГИК неудовлетворительной. / «Выбирать из плохого и очень плохого»: эксперты оценили перспективы отношений России и США. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»