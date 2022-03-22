Суд приговорил Навального к 9 годам строгого режима

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального, внесенного в перечень террористов и экстремистов, к девяти годам колонии и крупному штрафу. Уже отбывающий наказание по другому делу Навальный новый срок будет отбывать в колонии строгого режима.

Суд признал бывшего политика виновным по всем четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам неуважения к суду.

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», – цитирует приговор ТАСС. После отбытия срока в колонии Навальный будет ограничен в свободе еще на один год.

Напомним, 15 марта состоялись прения по уголовному делу, в которых обвинение попросил суд отправить Алексея Навального в колонию на 13 лет. Представитель прокуратуры также попросил взыскать с подсудимого штраф и назначить ему ограничение свободы на 2 года.

По версии обвинения, 2,7 млн рублей пожертвований в фонды, учрежденные Навальным, потрачены не на борьбу с коррупцией, а на создание экстремистского сообщества и личные нужды. Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Навального признан НКО-иностранным агентом и экстремистской организацией и был ликвидирован.

Алексей Навальный не признал вину ни по одному эпизоду предъявленного обвинения.

Бывший политик отбывает наказание по делу о хищении денежных средств у компании «Ив Роше». Он находится в колонии общего режима ИК-2 во Владимирской области. Новый приговор пока не вступил в силу.

Москва, Наталья Рязанова

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