российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 марта 2022, 17:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Суд приговорил Навального к 9 годам строгого режима

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального, внесенного в перечень террористов и экстремистов, к девяти годам колонии и крупному штрафу. Уже отбывающий наказание по другому делу Навальный новый срок будет отбывать в колонии строгого режима.

Суд признал бывшего политика виновным по всем четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам неуважения к суду.

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», – цитирует приговор ТАСС. После отбытия срока в колонии Навальный будет ограничен в свободе еще на один год.

Напомним, 15 марта состоялись прения по уголовному делу, в которых обвинение попросил суд отправить Алексея Навального в колонию на 13 лет. Представитель прокуратуры также попросил взыскать с подсудимого штраф и назначить ему ограничение свободы на 2 года.

По версии обвинения, 2,7 млн рублей пожертвований в фонды, учрежденные Навальным, потрачены не на борьбу с коррупцией, а на создание экстремистского сообщества и личные нужды. Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Навального признан НКО-иностранным агентом и экстремистской организацией и был ликвидирован.

Алексей Навальный не признал вину ни по одному эпизоду предъявленного обвинения.

Бывший политик отбывает наказание по делу о хищении денежных средств у компании «Ив Роше». Он находится в колонии общего режима ИК-2 во Владимирской области. Новый приговор пока не вступил в силу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Обвинение потребовало для Навального 13 лет колонии / Навальный и его соратники попали в реестр террористов и экстремистов / В Екатеринбурге прошел одиночный пикет в поддержку Навального (ФОТО) / Бывший депутат получил штраф за участие в митинге сторонников Навального (ФОТО) / Навальный и его соратники стали фигурантами уголовного дела о создании экстремистского сообщества / Меркель заступилась за Навального / Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Навального / Официально: Навальному предъявлено новое обвинение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,