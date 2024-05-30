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Пятница, 31 мая 2024, 00:08 мск

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Мэрия Гааги отказалась называть улицу именем Навального*

Фото: FreePik

Администрация Гааги отклонила петицию о переименовании улицы имени директора Голландской Ост-Индской компании, депутата Генеральных Штатов Нидерландов и капитана городской милиции Андриса Биккерса, на котором находится здание российской дипмиссии, в улицу Алексея Навального*, – сообщают местные СМИ.

В официальном ответе мэрии Гааги на запрос о возможности переименования улицы у российского посольства говорится: «Ваша инициатива не соответствует местному законодательству. Во-первых, с момента смерти человека, в честь которого может быть названа улица, должно пройти не менее 10 лет. Во-вторых, переименование улицы дорого обойдется бюджету из-за возможного перемещения учреждений, расположенных на этой улице. При этом не исключены протесты заинтересованных сторон».

«Мы уважаем ваше мнение и поддерживаем демократические ценности и права человека, однако переименование улицы Андриса Биккерса в улицу Алексея Навального* не соответствует указанным выше правилам», – подчеркнули в администрации общины на западе Нидерландов.

* Признан террористом и экстремистом в России

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Навальный Алексей

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Европа, В мире, Общество, Политика, Россия, Европа, Навальный Алексей,