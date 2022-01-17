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Понедельник, 17 января 2022, 14:09 мск

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В Екатеринбурге прошел одиночный пикет в поддержку Навального (ФОТО)

Фото: Алексей Мосин

В Екатеринбурге у перекрестка Ленина – Тимирязева состоялся одиночный пикет в поддержку Алексея Навального, которого задержали ровно год назад – 17 января 2021 года. С плакатом «Свободу Навальному 1 год в тюрьме без вины!» вышел руководитель уральского «Мемориала»* Алексей Мосин.

«Он был неправосудно подвергнут заключению. Это абсолютное беззаконие, и надо об этом помнить, надо об этом говорить. Алексей Навальный – видный политик, человек хорошо известный в нашей стране своими убеждениями. Конечно, он должен быть на свободе и участвовать в политической жизни страны. Надо этого добиваться», – сообщил «Новому Дню» историк Алексей Мосин.

Напомним, 17 января 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Германии в Москву, задержали в Аэропорту Шереметьево. В феврале Навальный был приговорен к реальному лишению свободы по делу «Ив Роше». В Екатеринбурге сторонники оппозиционера провели два массовых шествия, в них приняли участие несколько тысяч человек.

* организация признана иноагентом

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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Метки / Навальный Алексей

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