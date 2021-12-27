Тектонические сдвиги во власти и обществе: политические итоги 2021 года

Второй год жизни в Covid-реальности принес новые масштабные изменения в России. Уличная протестная активность дважды сменила вектор: сначала люди требовали освободить Навального, теперь бунтуют против обязательной вакцинации и QR-режима. И все это происходит на фоне методичного укрепления вертикали власти. Самые важные политические тренды и события 2021 года – в обзоре «Нового Дня».

Реальный срок для Навального и разгром оппозиции

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, и был задержан прямо в аэропорту. Через два дня на YouTube появился фильм «Дворец для Путина», и по стране прокатилась волна несогласованных пикетов и митингов. В Екатеринбурге сторонники оппозиционера провели два массовых шествия, в них приняли участие несколько тысяч человек. Акции протеста разгоняли ОМОН и Росгвардия. Больше сотни горожан были задержаны, впоследствии участников шествий ждали аресты, штрафы или обязательные работы. В феврале Навальный был приговорен к реальному лишению свободы по делу «Ив Роше». После этого команда опального политика неуклюже пыталась организовать всероссийский флешмоб с фонариками. В апреле сторонники Навального сделали ход конем и объявили массовые митинги в день послания Путина Федеральному собранию. В Екатеринбурге уличная акция превратилась в догонялки: протестующие «гуляли» по центру города, а силовики с оцеплением перемещались с места на место. Это была последняя крупная акция навальнистов. Вскоре штаб Навального* был объявлен экстремисткой организацией. Региональные ячейки перестали существовать, а их активисты либо оказались под арестом, либо покинули страну.

Шествие в поддержку Навального

«Почему все произошедшее с Навальным – это важное политическое событие, а не просто частная история? Во-первых, подтвердилось, что Навальный – это главный оппонент Путина, и другого влиятельного потенциального соперника сегодня у него нет. Во-вторых, с арестом Навального российское государство продемонстрировало, что маски сброшены. Если еще вчера это был гибридный авторитаризм (некое отступление от нормальности, но все еще можно исправить), то сегодня, как мне кажется, оценки политического режима в России однозначны. И мы видим эти последствия. Нагнетаются репрессии, [силовики] берут чуть ли не всех подряд, каждый из нас за случайное слово может оказаться под этими жерновами. Все это случилось в 2021 году. История Навального стала реперной точкой», – отмечает политолог Сергей Мошкин.

Еще один эксперт, Алексей Швайгерт, подчеркивает, что несмотря на некоторые ожидания, «второй Болотной» так и не случилось. «Посадить Навального за решетку – это был действительно рискованный шаг со стороны Кремля. Потому что решительный транзит лидера несистемной оппозиции в тюрьму мог вызвать околореволюционные настроения и массовые протесты. Но как мы видим, этого не произошло. Общество стало настолько аполитичным, что спокойно отреагировало на всю эту историю. Видимо, усталость от ковида и жесткие действия власти привели к тому, что никому ничего не нужно и никто не хочет ходить на митинги. Как выяснилось, в стране довольно высокий уровень социальной апатии», – считает собеседник агентства.

Парламентские выборы

Выборы в России впервые проходили в течение трех дней. Так решил Центризбирком, ссылаясь на пандемию коронавируса. И, пожалуй, единственной интригой кампаний в Госдуму и свердловское заксобрание было – сможет ли «Единая Россия» удержать безоговорочное большинство. Тем более, что партия опять со скандалом провела весенние праймериз, принуждая бюджетников регистрироваться на «Госуслугах» для электронного голосования. Роль «паровоза» единороссов взял на себя губернатор Евгений Куйвашев, но очень своеобразно. На его агитации не было логотипа ЕР (она появилась только за неделю до выборов), на улице проводились формирующие опросы в пользу губернатора, а не партии. Так что многие избиратели не понимали, за кого идут голосовать.

Другие партии не смогли составить какой-то внушительной конкуренции ЕР. Сменившая вывеску «Справедливая Россия» погрязла во внутренних конфликтах. Самое громкое событие за лето – снятие сильного кандидата эсеров Дмитрия Ионина в Березовском округе в пользу единоросса Сергея Чепикова. КПРФ за счет раскачивания темы пенсионной реформы смогла получить несколько дополнительных мест в региональном парламенте. ЛДПР выглядели бледной тенью себя. В итоге «Единая Россия» набрала в Свердловской области 35% голосов – меньше, чем в 2016 году, но этого хватило для получения большинства. Сами выборы прошли довольно скучно. Они запомнились закрытым видеонаблюдением и подарочными картами для пенсионеров номиналом аж в 150 рублей (которых на всех не хватило).

Выборы в Госдуму и Законодательное собрание

Сергей Мошкин отметил неудачу «Умного голосования», которое продвигала команда Навального: «Самый главный минус этого проекта в том, что он изначально задумывался как объединительный ресурс для демократических либеральных сил, а в действительности привел к расколу либеральной общественности. Я имею в виду призывы голосовать за коммунистов. «Единая Россия» все равно победила в большинстве округов. А ущерб от раскола оказался более травматичным и не покрыл отдельных успехов кандидатов «Умного голосования».

Политолог Анатолий Гагарин добавил, что парламентские выборы запустили новый электоральный цикл – в следующем году в Свердловской области выбирают губернатора. «Будет интересно посмотреть персональный состав кандидатов, какие партии за ними будут стоять. Губернаторские выборы пройдут и в других регионах. В этом плане интересно, что в Госдуму смогла проскочить молодая партия «Новые люди». Сейчас некоторые эксперты говорят, что могут быть даже губернаторы избраны от «Новых людей». Но это, конечно, только прогнозы», – прокомментировал Гагарин.

QR-протесты

За 2021 год власти так и не смогли справиться с планом массовой вакцинации на фоне продолжительной третьей волны Covid-19. Цель привить 80% взрослого населения не достигнута. Осенью в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан: учителей, медиков, работников транспорта и сферы услуг, пожилых людей. Это подвигло людей ставить прививки, чтобы получить QR-код, с которым допускали на работу. Но из-за нехватки вакцины в прививочных пунктах началось столпотворение: люди готовы были драться за место в очереди, а врачи признавались, что «не вывозят». С 30 октября в Свердловской области ужесточили антиковидные меры: теперь без QR-кода, подтверждающего факт вакцинации, нельзя было попасть ни в магазины, ни в кафе, ни в другие общественные места. Уральцы начали бунтовать. Всего за два месяца в Екатеринбурге прошли четыре массовых пикета, собравшие несколько сотен человек. Аналогичные акции проходили и в других городах Свердловской области, причем с разрешения властей. Протестующие сравнивали режим проверки QR-кодов с «цифровым концлагерем» и проводили параллели фашизмом. Они пытались штурмовать мэрию, прокуратуру, областной суд и свердловский парламент. Активисты добились права присутствовать на обсуждении в заксобрании федерального законопроекта об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах, и там заявили уже политические требования. Они считают, что власть нарушает их конституционные права и намеренно создает «революционную ситуацию» в стране. В декабре лозунги антикуарщиков на уличных пикетах стали жестче: от обещания привлечь на свою сторону военных до требования отставки руководящих чиновников. QR-режимом был недоволен и бизнес, который нес убытки в преддверии новогодних праздников. В итоге в конце декабря власти пошли на уступки и временно отменили пропуск по сертификатам о вакцинации в торговые центры.

Протест против QR-кодов в Екатеринбурге

«Появление антиваксеров и противников QR-кодов – это отдельный социальный феномен, который еще предстоит осмыслить. Мы видим, как общество реагирует в условиях реальной пандемии и информационных атак, как расслаивается и переживает эту ковид-историю. Здесь есть и политический момент. Власть в регионах теперь обязана реагировать на эти вызовы, так как Федерация всячески дистанцируется и перекладывает задачи на плечи губернаторов», – отмечает Алексей Швайгерт.

Реформа структуры власти

В России после внесения поправок в Конституцию оформляется единая система публичной власти. В середине декабря Госдума приняла федеральный закон о региональном руководстве, на очереди реформирование местного самоуправления.

«По сути, это новая конфигурация власти, когда упрощается и уплотняется система МСУ. Ликвидируются сельские поселения, депутаты отдаляются от народа, губернаторы получают право убирать мэров своим волевым решением. Федеральные законы, которые под конец 2021 года принимает Госдума, могут быть достаточно жесткими. Но с точки зрения власти они удобные, хотя местное самоуправление скукоживается. Интересно посмотреть, как это будет реализовано в ближайшие два-три года, с учетом больших избирательных кампаний. Губернаторы будут по-разному использовать власть, данную им федеральными законами: где-то деспотично, а где-то более умно. Но использовать, безусловно, будут», – подчеркивает важность этих изменений Швайгерт.

Первый год мэрства Алексея Орлова

Бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов официально стал главой Екатеринбурга 9 февраля, но перед этим уже два месяца руководил городом в статусе и.о. От Орлова ожидали здравомыслия и хозяйственности, и пока градоначальник эти ожидания оправдывает. Приводим с некоторыми сокращениями колонку известного уральского пиарщика Александра Ханина, оценившего результаты работы мэра.

«Алексей Валерьевич Орлов, возможно, лучшее, что могло случиться с Екатеринбургом. За 21 год моей жизни в славном городе на реке Исеть, а я переехал сюда летом 2000 года, когда поступил на журфак университета, он, безусловно, потенциально лучший глава. Алексей Валерьевич не воюет с губернатором, как Аркадий Михайлович, в его крови нет высокой концентрации ВГ как в Александре Эдмундовиче. Не бесполезен, как Евгений Вадимович, и не настолько фантазер как Александр Геннадьевич. […] Одно из ключевых достоинств политики Орлова – равноудаленность мэрских возможностей от центров влияния. И это прям очень хорошо. Вокруг него, конечно, вьются 3-4 крупных, 5-6 мелких бизнесов, но путь к сердцу главы лежит через прекрасную Марину, и этот фильтр пока не преодолел никто. Возвращение городу градостроительных полномочий даст старт новой атаке бизнеса на «угловой кабинет» главы, но что-то мне подсказывает, для многих там висит вечная табличка «приходите завтра». […] Если сравнивать протестную взрывоопасность Екатеринбурга с термоядерным синтезом, вязкость и некоторая безучастность политики Алексея Орлова как тяжелая вода замедляет нейтроны протеста, превращая уральскую ядерную бомбу в мирный атомный реактор «неравнодушных граждан».

[…] Насколько я знаю Алексея Валерьевича, он не из тех, кто «главное ввязаться, а там разберёмся», он достаточно осторожен. Это он автор концепции двигаться вперед двухнедельными интервалами. И это правильно. Иногда, чтобы проблема решилась, надо немного подождать», – пишет публицист в фейсбуке.

Невидимая перепись

Перенесенная из-за пандемии всероссийская перепись населения прошла в октябре-ноябре 2021 года. Несмотря на то, что чиновники бодро рапортовали об успехе мероприятия, на местах все выглядело грустно. У переписчиков зависали планшеты, электронная анкета на портале госуслуг тоже сбоила. К кому-то переписчики приходили дважды, но большинство граждан их так и не увидели. Зато организаторы похвастались толерантностью: в опросном листе можно было указать однополый союз.

*признан экстремисткой организацией

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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