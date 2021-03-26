За участие в митинге Евгения Ройзмана приговорили к штрафу (ФОТО)

Только что Октябрьский районный суд вынес решение по административному делу по 20.2 КоАП РФ в отношении политика Евгения Ройзмана. Его признали виновным в нарушении правил участия в митинге и назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Экс-мэр заявил, что будет обжаловать постановление суда.

Защитник Ройзмана Юлия Федотова заявляла несколько ходатайств. Она просила привлечь к участию в деле прокурора для состязательности процесса. Также она ходатайствовала об исключении из материалов дела протокола по административному правонарушению. Еще два требования: исключить объяснительную записку полицейского Сорокина, который был свидетелем в административном деле и сам себе разъяснил права и обязанности и исключить несколько рапортов. Все заявленные адвокатом ходатайства судья отклонила.

В ходе рассмотрения дела Евгений Ройзман пояснил, что на улице был, требования разойтись слышал, но они никак не соотносятся с Конституцией, потому что люди имеют право выходить мирно и без оружия. Он спросил у полицейского, был ли причинен какой-либо ущерб из-за мероприятия? «Нет», – ответит тот. Федотова также указывает: никаких негативных последствий для общества нет, никто не бил машины и прочее, дело стоит закрыть за малозначительностью.

Полицейский парировал аргумент про малозначительность. Сообщил что, полиция составила очень много протоколов, на это были потрачены серьёзные силы. Судья в ходе процесса зачитала материалы, куда попали интервью Ройзмана на митинге, описания видеосюжетов СМИ. Далее судья перешла к зачитыванию лозунгов, которые выкрикивали люди, прочитала: «Россия без...» и сказала, что нет смысла их зачитывать полностью. Юлия Федотова попросила не отсматривать диски с записью митинга – защита никакое из этих событий не отрицает.

Добавим, сегодня должно пройти ещё одно заседание по делу Ройзмана – сейчас рассмотрели протокол за акцию 23 января, после начнётся рассмотрение дела по итогам 31 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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