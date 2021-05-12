На Евгения Ройзмана составили ещё три протокола за акции протеста

Полицейские составили ещё три протокола в отношении Евгения Ройзмана – два из них по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Организация несанкционированного мероприятия».

Протоколы составлены за акции протеста 31 января и 21 апреля. Ещё один протокол составлен за участие в акции 21 апреля, по ч. 5 ст. 20.2. Примечательно, что обычно оппозиционеров наказывают или за участие или за организацию акций, но не по обеим статьям сразу. За участие в акции 31 января Ройзман уже был оштрафован, как и за акцию 24 января.

Ожидается, что протоколы за организацию митингов суд начнёт рассматривать в ближайшие минуты. По этим статьям возможен арест.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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