Суд вынес второе решение по делу об участии Ройзмана в митинге

Только что в Октябрьском районном суде Екатеринбурга судья Жанна Стекольникова вынесла решение по второму протоколу в отношении Евгения Ройзмана за участие в митинге – на этот раз за акцию 31 января. Процесс прошел быстрее, чем по итогам акции 23 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья зачитала материалы дела, из которых следовало, что политик был на мероприятии, оно было несогласованным. «Я вышел из дома на Энгельса, пошел пешком, прошел через исторический сквер, потом пошел в обратную сторону. Потом ушел, а шествие продолжалось еще несколько часов. Единственный эксцесс, который мог привести к трагедии, это когда Росгвардия выдавила людей на лед», – описал Ройзман события того дня и свою роль в них.

Он повторил, что считает незаконными требования полиции, потому что никто не может запретить человеку выходить на улицу. «Хочу отметить, что свердловская полиция работала грамотно. Я даже несколько раз подходил к ним и благодарил. Чего не могу сказать о Росгвардии, которая выдавила людей на лед», – добавил на заседании экс-мэр. Адвокат Юлия Федотова пояснила, что считает процесс политическим, связанным с личностью Ройзмана.

Полицейский в свою очередь снова сказал, что ошибок в деле не было (хотя сначала протокол составили по 20.5 КоАП РФ, – прим. ред.). Процесс, по его словам, не связан с личностью Ройзмана – на многих участников составили протоколы.

В результате судья вынесла решение – признать Евгения Ройзмана виновным и назначить штраф в размере 20 тысяч рублей. Добавим, ранее политику назначили аналогичное наказание за участие в акции протеста 23 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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