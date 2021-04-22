Стала известна дата суда над Ройзманом

Евгения Ройзмана будут судить 13 мая 2021 в судебном учебном участке № 8 Октябрьского райсуда Екатеринбурга. Заседание назначено на 10:00.

Как уже сообщал «Новый День», политику вменяется нарушение по статье 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности на территории РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации». Ройзман был в числе уральцев, которые 13 марта участвовали в разогнанном полицией форуме «Муниципальная Россия». Сначала было объявлено, что дело Ройзмана будет рассмотрено 8 апреля в Москве, на судебном участке мирового судьи № 299, но потом его передали в Екатеринбург. Это будет уже третье в этом году привлечение Ройзмана к административной ответственности. Ранее его оштрафовали за участие в митингах в поддержку Навального 23 и 31 января. За каждую акцию он получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, вместе с Ройзманом на «нежелательном» форуме был депутат ЕГД Константин Киселев. Его судили по той же статье в Москве 1 апреля. Самого Киселева на суде не было, он оставался в Екатеринбурге, где в это время проходило внеочередное заседание двух комиссий. Адвокат депутата заявила о его невиновности, в том числе потому что нет никаких доказательств его причастности к деятельности «Открытой России». Тем не менее, Киселев получил штраф в 15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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