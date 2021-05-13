После выхода Ройзмана из спецприемника его будет ждать еще один суд

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ожидает еще один суд – по статье 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности на территории РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации». Протокол по этой статье он получил после участия в форуме «Муниципальная Россия» в Москве. Суд должен был состояться сегодня, но юрист Юлия Федотова ходатайствовала о переносе, так как Ройзман хотел лично принять участие в заседании, но сейчас он не может – находится в спецприемнике. Суд перенесли на 25 мая. Если Ройзмана не выпустят из спецприемника после апелляции, то он выйдет на свободу 21 мая, за несколько дней до нового заседания. Отметим, по статье об участии в нежелательной организации наказать можно максимум штрафом.

Накануне Ройзмана признали виновным в организации двух акций протеста – 31 января и 21 апреля – и отправили под арест на 9 суток. По акции за 31 января он ранее также был приговорен к штрафу как участник, а вчера ему дали обязательные работы за участие в акции 21 апреля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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