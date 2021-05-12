Евгений Ройзман отработает 30 часов на государство за участие в апрельском шествии в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес третье за день решение в отношении экс-мэра Евгения Ройзмана. На этот раз политика судили по части 5 статьи 20.2 КоАП за участие в протестном шествии 21 апреля.

Во время процесса юрист Юлия Федотова снова заявляла отвод судьи Романа Стоянова, но ее ходатайство было отклонено. После этого Ройзман отказался давать какие-либо пояснения по рассматриваемому делу, однако подтвердил судье, что осознанно участвовал в акции протеста.

«Если бы я шел мимо, я бы сказал, что шел мимо. Я участвовал в мероприятии, более того, никто не может мне это запретить», – прокомментировал политик. Юлия Федотова отметила, что тоже была на протестном шествии, и, по ее словам, она не слышала, чтобы полиция просила участников разойтись.

После этого судья зачитал материалы дела, в которых утверждалось противоположное: полиция многократно предупреждала граждан, но участники шествия не слушались. Представитель полиции в суде заявил, что 21 апреля работал во время акции протеста и точно слышал, что участников предупреждали с помощью громкоговорителей и с транспортных средств.

После паузы в совещательной комнате судья вынес решение: Евгению Ройзману назначено 30 часов обязательных работ. Стоит отметить, что ранее политик был оштрафован за участие в январских акциях протеста на общую сумму 40 тысяч рублей. Постановления о штрафах защита Ройзмана будет обжаловать, рассмотрение апелляций назначено на 20 мая.

Напомним, сегодня Евгений Ройзман был признан судом организатором протестных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля. Экс-мэру назначено два административных ареста, но поскольку сроки не суммируется, общее наказание составит 9 суток. В спецприемник Ройзман отправится сразу после окончания третьего заседания суда, он взял с собой вещи. По подсчетам юристов, на свободу политик выйдет 21 мая в 16:00.

Кроме того, завтра состоится суд по делу Евгения Ройзмана об участии в нежелательной организации. Протокол по статье 20.33 КоАП РФ политик получил после разгона полицией московского форума «Муниципальная Россия» в марте этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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