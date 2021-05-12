Евгений Ройзман получил еще девять суток ареста за организацию митинга 21 апреля (ФОТО)

Только что судья Октябрьского районного суда вынес решение по второму делу об организации несанкционированной акции протеста Евгением Ройзманом. На этот раз – за шествие 21 апреля.

До начала рассмотрения протокола юрист Юлия Федотова ходатайствовала об отводе судьи, потому что он сегодня же вынес решение об аресте политика из-за акции 31 января. Однако суд ходатайство отклонил, после чего и Ройзман, и Федотова заявили о недоверии судуи сказали, то фактически участвовать в процессе не будут.

Как и в первом случае, под организацией протеста авторы протокола имели в виду посты в соцсетях – Ройзман делал твиты и предлагал зарегистрироваться на сайте «Свободу Навальному».

Дело рассмотрели гораздо быстрее, чем первое. Но итог оказался схожим – суд назначил Ройзману 9 суток административного ареста.

Как сообщал «Новый День», Евгений Ройзман и его защитник Юлия Федотова отказались участвовать в процессе из-за недоверия к судье Роману Стоянову, который ранее вынес первый обвинительный приговор экс-мэру. Как уже писал «Новый День», уральский политик был признан организатором акции протеста, которая прошла в Екатеринбурге 31 января. Стоит отметить, сроки ареста по административным статьям не суммируются, а это значит, что Евгений Ройзман будет отбывать в спецприемнике самый максимальный срок из назначенных, то есть те же 9 суток.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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