Ройзман заявил о недоверии судье и отказался участвовать в деле об организации митинга

Стартовал второй суд по делу Евгения Ройзмана, которого суд считает организатором несанкционированного шествия 21 апреля. До начала рассмотрения протокола юрист Юлия Федотова ходатайствовала об отводе судьи, потому что он сегодня же вынес решение об аресте политика из-за акции 31 января. Однако суд ходатайство отклонил. После этого Юлия Федотова и Евгений Ройзман заявили, что суду не доверяют, в деле участвовать не будут, но в зале останутся.

Как стало известно из пояснений полицейского, и в этом случае Ройзмана посчитали организатором из-за постов. От пояснений Ройзман отказался. «Я просто не хочу разговаривать, я столько уже объяснял. Никакие мои слова или слова моего защитника не играют никакой роли», – заявил Ройзман. Юлия Федотова присоединилась. «Нет, я устала объяснять что-то людям, которые все понимают», – ответила она на вопрос судьи о том, будет ли что-то пояснять.

Добавим, около часа назад Ройзмана приговорили к 9 суткам ареста за организацию акции 31 января. Он и его юрист уверены, что и по акции 21 апреля решение будет обвинительное и закончился арестом. Сегодня Ройзман получил ещё один протокол – за участие (в дополнение к организации) в акции 21 апреля. Предполагается, что это дело рассмотрят тоже сегодня, но это не арестная статья. А после окончания заседания Евгения Ройзмана должны увезти в спецприемник.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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