Евгений Ройзман арестован на 9 суток как организатор протестного митинга за Навального

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ в организации протестного митинга в поддержку Навального 31 января. Октябрьский районный суд назначил ему девять суток административного ареста. Политик заявил, что будет обжаловать приговор вплоть до рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

Поводом для административного дела послужили несколько сообщений Ройзмана в «Твиттере» со словами «надо выходить 31-го». На твиты политика в полицию пожаловалась АНО «Мы за перемены». Это сообщество из Санкт-Петербурга, которое защищает традиционные семейные ценности. Как стало известно в ходе судебного заседания, от организации поступило несколько жалоб на Ройзмана в разные инстанции.

Представитель МВД заявила, что в постах экс-мэра был призыв и дата акции протеста, поэтому его можно считать организатором. К тому же у Евгения Ройзмана много подписчиков в соцсетях. Защитник Юлия Федотова вступила в спор с правоохранителями: «Написано 31-го. Ни места, ни даже месяц не указаны. Вы считаете, этого достаточно для организации?». Сотрудник полиции ответила утвердительно.

Евгений Ройзман в свою очередь заявил, что если бы он действительно был организатором акции, то не скрывал бы этого, потому что он «знает, как выводить людей», но в данном случае у него не было задачи призыва, он просто публично декларировал свою позицию.

Юлия Федотова требовала прекратить дело за малозначительностью, так как никаких нарушений общественного порядка во время второго январского митинга не произошло. «Ни один человек не может быть наказан дважды за одно и то же. Все участники так или иначе делают публикации о своем участии. Тогда, видимо, всех надо судить дважды. Указание про 31-е число без указания месяца не является организацией, потому что не понятно, куда и когда выходить», – прокомментировала юрист.

Судья Роман Стоянов провел в совещательной комнате более 1,5 часов, после чего огласил обвинительный приговор. Отметим, что сегодня в суд Ройзман пришел с собранной сумкой. Журналистам он сказал, что взял три книги и умывальные принадлежности.

Напомним, ранее Евгений Ройзман был оштрафован за участие в акциях протеста 23 и 31 января, ему назначен штраф на общую сумму 40 тысяч рублей. Постановления суда еще не вступили в силу, так как защита подала апелляции. Их рассмотрение назначено на 20 мая.

Кроме того, завтра состоится суд по делу Евгений Ройзмана об участии в нежелательной организации. Протокол по статье 20.33 КоАП РФ политик получил после разгона полицией московского форума «Муниципальная Россия» в марте этого года. Ройзман заявил журналистам, что хотел бы присутствовать на рассмотрении этого дела лично.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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