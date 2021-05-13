Поданы жалобы на арест Евгения Ройзмана

Юрист Юлия Федотова обжаловала арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «Я продолжаю настаивать, что человек не может быть осуждён дважды за одно и то же «правонарушение» – организацию публичного мероприятия и участие в нём. Я продолжаю настаивать, что в твитах нет никакой «организации». Я продолжаю настаивать, что мой доверитель на должен находиться в условиях изоляции», – сообщила она на своей странице в фейсбуке. Пока дата рассмотрения апелляций не определена, но вероятно, Свердловский облсуд назначит заседания на завтра.

Накануне Октябрьский районный суд признал Ройзмана организатором несанкционированных акций 31 января и 21 апреля. В обоих случаях – из-за постов в соцсетях. При этом еще в марте его оштрафовали как участника акции 31 января, решение в силу еще не вступило, а вчера ему дали обязательные работы за участие в акции 21 апреля. За организацию он проведет 9 суток в спецприемнике.

Сегодня же должен был состояться суд в отношении Евгения Ройзмана по другому делу – за участие в нежелательной организации. Эта статья появилась после форума «Муниципальная Россия» в Москве, где политик был одним из спикеров. Федотова подала ходатайство о переносе заседания – Ройзман хочет лично участвовать в процессе, но, по понятным причинам, пока не может.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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