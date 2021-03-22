В Москве назначили суды уральцам, задержанным на форуме «Муниципальная Россия»

В Москве назначают суды по административным делам участников разогнанного полицией форума «Муниципальная Россия». Всем, кто был задержан правоохранителями 13 марта, вменяется нарушение по статье 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности на территории РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации». Среди них – четверо уральских политиков.

Согласно материалам судопроизводства, дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будет рассмотрено 8 апреля на судебном участке мирового судьи № 299. Депутата думы Асбеста Наталью Крылову и первоуральского общественника Максима Ездакова будут судить 5 апреля. Дата судебного заседания по делу екатеринбургского депутата Константина Киселева еще не назначена (протокол в отношении сначала поступил на другой судебный участок и был передан по подведомственности).

Напомним, на форуме также был экс-координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников, но его полиция отпустила, так как у него было журналистское удостоверение. Ранее Ройзман и Киселев заявляли, что не будут присутствовать на судебных заседаниях, но готовы оплатить штрафы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

Строители просят добавить в список стран, откуда можно приглашать мигрантов, Узбекистан и Таджикистан. / Свердловская ГИБДД: участниками каждой восьмой аварии становятся дети. / В вузах Екатеринбурга стартуют дни открытых дверей: одни выбрали дистант, другие – офлайн-встречи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»