«Это фашистский подход»: Евгений Ройзман пропустит суд по делу о «нежелательной организации»

Среди задержанных на форуме «Муниципальная Россия» в Москве оказались пять свердловчан. Помимо экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и депутата ЕГД Константина Киселева полиция забрала депутата думы Асбеста Наталью Крылову, общественника из Первоуральска Максима Ездакова и экс-координатора свердловского отделения «Открытой России» Владислава Постникова. Последнего правоохранители не доставляли в отдел, так как у него было журналистское удостоверение.

На всех задержанных участников форума составили протоколы по статье 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности на территории РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации». Суды пройдут на этой неделе.

«Мое постановление будет рассматривать мировой суд одного из районов Москвы 17 марта. Сам я не буду участвовать в заседании, будет присутствовать только адвокат от «ОВД-Инфо». Я впервые оказался в автозаке по такой статье. Что могу сказать? Это прямое нарушение закона, политический заказ. Но я спокойно отношусь к этой ситуации, от меня тут ничего не зависит», – рассказал «Новому Дню» Константин Киселев.

Он добавил, что полицейские сразу отпускали тех, у кого были журналистские удостоверения. У депутата были «корочки» Союза журналистов России, но он ими не воспользовался. «Я был на мероприятии как эксперт, а не как журналист. Это было бы нечестно с моей стороны показать журналистское удостоверение», – заявил Киселев.

Евгений Ройзман сообщил, что не планирует посещать судебное заседание и вообще не знает, когда оно состоится. «Видимо, суд будет в Москве. Пришлют по почте [решение]. Это не я оказался в такой ситуации, это вся страна оказалась. Что тут комментировать. Абсолютно фашистский закон, абсолютно фашистский подход. В своем объяснении (в полиции, – прим. ред.) я указал, что подобные законы имели место в Третьем рейхе. И если они признают «Открытую Россию» нежелательной организацией, то сегодня, насколько я знаю, начинается визит террористической организации «Хезболла» в России на официальном уровне. Это видимо желательная для них организация. С другой стороны, [на мероприятии] не было речи об «Открытой России», это «Объединенные демократы», представительство депутатов от Калининграда и Владивостока, за некоторыми депутатами десятки тысяч избирателей», – прокомментировал Ройзман.

Он добавил, что и впредь намерен посещать подобные форумы, несмотря на давление со стороны властей. «Никто из нормальных людей с этим мириться не будет, это наша страна, нам здесь жить, бежать мы отсюда не собираемся. Во всяком случае, никто мне не запретит думать, говорить, делать то, что я считаю нужным», – заявил бывший мэр.

Наказание по статье 20.33 КоАП РФ влечет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Евгений Ройзман сообщил, что готов сам заплатить, если суд его признает виновным. Константин Киселев предположил, что правозащитники организуют сбор средств для оплаты штрафов. «Пока я находился в полиции, ко мне поступило огромное количество предложений с вопросом «куда скинуться». Так что если я объявлю сбор, то, наверное, мне сразу на оплату 20 штрафов накидают денег. Но я надеюсь, что все это будет сделано централизованно, потому что это правильно. Это подчеркивает, что люди не брошены, они едины, и что это был действительно съезд народных депутатов», – отметил Киселев.

Как ранее писал «Новый День», 13 марта полиция сорвала форум независимых депутатов в Москве. Более 150 участников были задержаны в гостинице «Измайлово», где шли мероприятия. Полицейские забирали в автозаки всех подряд, включая журналистов. Затем задержанных развезли по разным районным отделам полиции. Для составления протоколов на задержанных в каждый отдел были направлены прокуроры, так как полицейские не имеют полномочий выдавать постановления по ст. 20.33 КоАП РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

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