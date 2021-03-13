Евгения Ройзмана выпустили из ОВД в Москве

Экс-мэра Екатеринбурга, задержанного сегодня днем на форуме независимых депутатов в Москве, выпустили из ОВД. Журналистам он рассказал, что с задержанными обращались нормально, его самого не допрашивали. Ситуацию он назвал нелепой.

О том, что Евгения Ройзмана выпустили из ОВД Гальяново, где он провел несколько часов, сообщают сразу несколько телеграм-каналов. В канале «МБХ медиа» размещено видео с комментариями Ройзмана. Журналистам он рассказал, что его задержали во время выступления. Саму ситуацию экс-мэр Екатеринбурга назвал нелепой: на форум собрались около 200 депутатов со всей страны, и они собирались только пообщаться.

Также Ройзман отметил, что его не допрашивали. По его мнению, в ближайшие часы отпустят всех задержанных.

Добавим, что к депутату Константину Киселеву, который находится в ОВД Новогиреево, должен был прийти адвокат, писали СМИ. Задержанным там передали воду и еду, относятся к ним хорошо, сообщал сам Киселев.

Как сообщал «Новый День», более 150 участников форума независимых депутатов задержали сегодня в Москве. Полиция забирала в автозаки абсолютно всех участников мероприятия, включая журналистов. Затем всех развезли по разным районным отделам полиции.

Дополнено. Телеграм-канал Avtozak LIVE сообщает, что и депутата Константина Киселева отпустили из ОВД.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

Екатеринбург, Москва. Другие новости 13.03.21

«Привезли в ОВД. Воды не дают», – екатеринбургский депутат, задержанный в Москве, рассказывает о происходящем. / Евгений Ройзман оказался в числе задержанных на форуме независимых депутатов в Москве. / Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области приближается к 80 тысячам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»