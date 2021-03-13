Евгений Ройзман оказался в числе задержанных на форуме независимых депутатов в Москве

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в числе других участников задержали на форуме независимых депутатов в Москве. Полицейские пришли в отель, где проходило мероприятие, и почти всех присутствовавших отвели в автозак.

О задержании Ройзмана пишет «Коммерсант», которому экс-мэр лично подтвердил, что сейчас находится в автозаке. По его словам, на форуме задержали «кучу народа просто так».

На той же конференции задержали и депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева. «Задержали всю конференцию муниципальных депутатов в Москве. Еду в автозаке вместе с Ю.Галяминой и другими. Задержаны И.Яшин, Е.Ройзман и все-все-все. Всем доброго дня», – написал Киселев в фейсбуке. Позднее депутат добавил, что всех задержанных куда-то повезли в автозаках.

В полиции пояснили, что пресекается деятельность нежелательной организации. Но, как сообщает телеканал «Дождь», организатор форума – проект «Объединенные депутаты», он не входит в список нежелательных. Однако на мероприятии были представители «Открытой России» («Открытая Россия» – общественное сетевое движение, входит в число иноагентов).

Как пишет телеграм-канал «Открытые медиа», всего на форум пришло около 100 полицейских. Они перекрыли выходы из здания и всех ведут в автозаки, проводят досмотр.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 13.03.21

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