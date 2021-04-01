Депутат ЕГД получил штраф за участие в нежелательной организации

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев получил штраф за деятельность в нежелательной организации (20.33 КоАП РФ). Причина – его участие в форуме «Муниципальная Россия». Мероприятие, проходившее в Москве, окончилось массовым задержанием.

Как сообщается в постановлении (его Киселев выложил на своей странице в фейсбуке), суд посчитал доказанным, что форум провела нежелательная организация «Открытая Россия», несмотря на то, что встречу организовал проект «Объединенные демократы». Самого Киселева на суде не было, он оставался в Екатеринбурге, где в это время проходило внеочередное заседание двух комиссий. Адвокат депутата заявила о его невиновности, в том числе потому что нет никаких доказательств его причастности к деятельности «Открытой России». Тем не менее, Киселев получил штраф в 15 тысяч рублей. Решение он намерен обжаловать.

Напомним, форум «Муниципальная Россия» проходил в Москве 13 марта. Среди задержанных оказались пять свердловчан. Помимо экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и депутата ЕГД Константина Киселева полиция забрала депутата думы Асбеста Наталью Крылову, общественника из Первоуральска Максима Ездакова и экс-координатора свердловского отделения «Открытой России» Владислава Постникова. Последнего правоохранители не доставляли в отдел, так как у него было журналистское удостоверение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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