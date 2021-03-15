Андрей Перла: «Шансы малых партий на попадание в Госдуму снизились практически до нуля»

Политтехнолог Андрей Перла считает, что шансы малых и новых партий попасть в Госдуму практически равны нулю, так как реального запроса у избирателей на них нет. Сложившаяся четырехпартийная система устраивает и власть, и большинство граждан.

Перла напомнил «Новому Дню», что год назад под контролем администрации президента было создано четыре новых партии: «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «За правду» и Партия прямой демократии (в народе – «партия танчиков», – прим. ред.) «Это было сделано для того, чтобы абсорбировать голоса недовольных: пожалуйста, вот вам выбор, голосуйте. В итоге планировалось получить парламент чуть более разнообразный, но все равно лояльный президенту и правительству, – пояснил эксперт. – И что мы видим сейчас? Партия Прилепина растворилась в «Справедливой России» Миронова, две другие почти развалились, только «Новые люди» еще как-то пыжатся. Но по всем рейтингам у них не более 1%. Да вообще – по опросам той же «Левады» (является иноагентом), суммарный рейтинг непарламентских партий- 5%, причем из них 2% – «Коммунисты России». А так – пожалуйста: не нравится вам «Единая Россия» – вот коммунисты. Не нравятся коммунисты – вот жириновцы. Хочется «социализм с человеческим лицом» и еще побольше патриотизма – вот обновленная «Справедливая Россия».

«Никакой серьезной силы, способной напугать Кремль, за год не появилось, – считает Перла. – Призывали каждые выходные выходить за Навального – и что? Некому выходить. А в субботних известных событиях могли участвовать либо дураки, либо те, кому за это платят, либо политические самоубийцы. Ройзман – не дурак. Он понимает, что после двух административных дел за сотрудничество с нежелательной организацией будет уголовка, и это закроет ему дорогу на выборы в Госдуму».

Напомним, в субботу в Москве был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он принимал участие в форуме независимых депутатов. В полиции пояснили, что пресекается «деятельность нежелательной организации». При этом организатор форума – проект «Объединенные депутаты», он не входит в список нежелательных.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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