Узнай, чей ты в контексте выборов. Партии рассказали о своем электорате

В преддверии больших парламентских выборов «Новый День» опросил представителей пяти самых популярных партий в Свердловской области о том, как они представляют себе собственный электорат. Политические активисты – как провластной «Единой России», так и системной оппозиции – уверяют, что пользуются поддержкой всех социальных групп. Но при этом агитационную работу летом партии будут вести по-разному.

«Единая Россия»: «У молодежи нет явного отвращения к партии»

Политконсультант регионального исполкома СРО ЕР Евгений Кисеев отмечает, что как такого ядерного электората у «Единой России» нет. «Описать нашего типичного избирателя очень сложно. Наш электорат очень широкий – это пенсионеры, рабочие, бюджетники, предприниматели. Люди разного возраста и разного уровня достатка, и даже молодая аудитория. Если брать молодежь до 25 лет, которая все-таки дошла до избирательных участков, то какого-то явного отвращения и негатива к ЕР не наблюдается. Я бы сказал, что уровень поддержки партии во всех социальных группах примерно одинаков. Понятно, что электорат подвижный, рейтинги связаны с социальным самочувствием граждан. Уровень протеста в обществе всегда есть и будет, но это нормально. В целом мы не видим какого-то неожиданного и глобального падения рейтинга «Единой России», – говорит эксперт.

Кисеев уверен, что сейчас у «Единой России» нет прямых конкурентов. Результаты предыдущих парламентских выборов 2016 года показали, что КПРФ больше борется с ЛДПР за вторую строчку, нежели соперничает с партией власти. Также собеседник агентства считает, что январские протесты в защиту Навального не повлияют на рейтинг ЕР. «В тех акциях не было идеологического стержня. Как возникли эти протесты, так и сошли на нет. Молодые люди, которые выходили на улицы, при опросе даже не смогли сформулировать идею. Я не думаю, что это сильно скажется на партии», – отмечает Евгений Кисеев.

По его словам, «Единая Россия» этим летом будет использовать «все актуальные каналы» для взаимодействия с избирателями, в том числе социальные сети. Однако никаких подробностей политконсультант раскрывать не стал.

КПРФ: «Мы отражаем чаяния людей, выходящих на уличный протест»

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев рассказал, что партия регулярно проводит социологические исследования. «У нас достаточно ровная поддержка среди пенсионеров, работающих граждан и молодежи. Как правило, среди избирателей есть небольшой перекос в сторону мужчин в соотношении 60/40. До 2016 года значительно лучше за коммунистов голосовали в области, а не в Екатеринбурге, но в последние годы мы этот тренд переломили. Например, на губернаторских выборах в 2017 году результат за КПРФ в Екатеринбурге был выше, чем в области, а в 2018 году на выборах Екатеринбургской гордумы коммунисты набрали 23% голосов. Я думаю, что во многом борьба за городской электорат для нас идет успешно. Надеюсь, что и в этом году тенденция подтвердится», – отмечает политик.

Ивачев надеется, что в выборный год коммунистам удастся увлечь бунтующую молодежь: «Справедливость – это основной мотив молодых людей, которые выходят на улицу. Мы их отлично понимаем и в целом поддерживаем. Левая партия больше всех отражает чаяния таких людей, и мы единственная партия в Госдуме, которая не просто декларирует, но и голосует по справедливости: против пенсионной реформы, против бюджета, против налоговых льгот для олигархов. Уверен, что молодые люди все это видят и будут готовы отдать за нас голос. Безусловно, люди старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, являются существенной частью нашего электората, но не единственной. Молодежь тоже поддерживает КПРФ».

Именно на разъяснительной агитации, информируя о том, как голосовали коммунисты в текущем созыве Госдумы, партия будет делать акцент летом. Соответственно, этим же оружием КПРФ намерены бороться с «Единой Россией», которая как партия большинства одобряла непопулярные реформы последних лет. Помимо этого, КПРФ усилит работу в интернете и соцсетях. «Мы будем прокачивать аккаунты наших депутатов и наиболее активных коммунистов, продвигать яркие выступления партийцев. Так что осваиваем соцсети потихоньку», – говорит Александр Ивачев.

ЛДПР: «Мы не левые, мы молодежные»

Руководитель свердловского отделения ЛДПР Антон Безденежных заявил, что поддержка партии избирателями с каждым годом возрастает – об этом говорит внутренняя статистика.

«Мы самая опытная партия, а люди предпочитают доверять старым, проверенным политическим игрокам. Да, мы никогда не были у власти, но при этом предлагаем самую сбалансированную программу. Более того, на политической арене мы стараемся в максимально сжатые сроки принимать любые новшества в законодательстве, в том числе избирательном. Например, мы были готовы, когда изменили систему выборов в муниципальный парламент. У нас нет понятия «избирательный период», с людьми мы работаем всегда», – отметил собеседник агентства.

При этом Безденежных не согласен с тем, что за ЛДПР часто голосуют мужчины-консерваторы с уголовным прошлым. «Это неправда. Стереотипы кто-то придумывает. Мы позиционируем себя как молодежная партия. ЛДПР неоднократно выходила с инициативой, чтобы снизить возраст электоральной активности до 16 лет. Естественно, мы делаем ставку на молодежь, и она активно откликается. Но это не означает, что мы не работаем с другими социальными группами. Вообще, социальная дифференциация отдает чем-то левым. Мы не левые, мы сторонники цивилизованного подхода, и мы работаем со всеми», – заявил партиец.

В ЛДПР не собираются кардинально менять методы работы с избирателями. «У нас нет цели конкурировать с кем-то. Работать летом будем стандартно: печатная продукция, интернет, соцсети. Нужна мобилизация всех ресурсов, так можно добиться максимального результата», – считает Антон Безденежных.

«Справедливая Россия – патриоты – за правду»: «Электорат ЕР нам не нужен»

Недавнее объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду!» вызвало неоднозначные оценки политологов. Одни шутят, что это была операция «Спасти рядового Миронова», вторые иронизирует в духе «Миронов устал ждать коалиции с КПРФ и ЛДПР и нашел себе других Зюганова и Жириновского». Впрочем, в самой партии уверены, что слияние пошло на пользу и вызвало интерес у избирателей.

Аудитория у всех трех оппозиционных парламентских партий похожа, считает координатор регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов. Это люди, которых волнуют вопросы минимального размера оплаты труда, потребительской корзины, доступности здравоохранения, образования и которые чувствуют усталость от правящей партии.

«Мы ориентируемся не на тех, кто и раньше голосовал за СР, мы хотим задействовать тех, кто на выборы не ходит. А это практически каждый второй, если говорить о выборах в Госдуму. Мы хотим зажечь этих людей идеей создания второй альтернативной силы, способной не просто обеспечивать какую-то декларацию в парламенте, а именно добиваться реализации конкретных вещей. Электорат «Единой России» не будет за нас голосовать, он нам не нужен. Мы конкурируем на поле оппозиции. КПРФ и ЛДПР представляют крайние точки зрения, и мы забираем у них сомневающийся электорат, который не хочет крайностей. Предлагаем избирателям по-новому посмотреть на нашу коалицию и говорим, что если мы возьмем второе место, то сможем защитить интересы людей в Госдуме», – рассказал Кузнецов.

«Справедливая Россия» будет сделать ставку на новых политических лидеров. «В соцсетях планируется активная кампания. Но и от традиционных методов не отказываемся. Планируем грамотно совмещать все три уровня выборов: федеральные, региональные, муниципальные. Главное – это контент и доверие к тем людям, которых мы будем выдвигать. Вот здесь будет проходить основная конкуренция. Партия власти будет ставить на тех, с кем работала, там обновления ждать не приходится. Единственная партия, которая дает эффект обновления, – это «Справедливая Россия». Вокруг нас вся движуха, мы объединяемся, меняемся, у нас появляются новые лидеры. У людей сейчас два запроса – обновление и сильное социальное государство. На этом поле мы и будем работать», – поделился собеседник агентства.

Яблоко: «Надо быть проще с избирателями»

Партия «Яблоко» не входит в тройку системной оппозиции, но почти всегда на слуху в Свердловской области и старается не отстать от предвыборной гонки. Председатель регионального отделения Максим Петлин отмечает, что электорат «Яблока» очень разнообразный. «Как правило, это люди с высшим образованием, но с разным уровнем дохода. Наши избиратели – это те, кто понимают, что партия предлагает умную альтернативу действующему режиму. Иногда мы беседуем с Григорием Явлинским, и есть такое мнение, что не все люди понимают его тексты. К сожалению, это так. Логику партии не все могут понять, поэтому нам надо проще говорить с избирателями. Очень большая проблема в том, что образованные люди на выборы уже не ходят. Мы стараемся собирать контакты наших сторонников, обзваниваем их перед выборами, выстраиваем коммуникацию», – говорит он.

«Яблоко» уже заявило об амбициях участвовать в парламентской кампании. По словам Петлина, рецепт успеха – найти сильного кандидата, который сможет конкурировать даже с «Единой Россией». Партия планирует закрыть кандидатами все одномандатные округа на выборах в свердловское заксобрание, их поиск еще продолжается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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