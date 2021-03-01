Свердловские «яблочники» начали набор кандидатов на выборы в заксобрание

Свердловские «яблочники» первыми в регионе объявили набор кандидатов в депутаты заксобрания региона. Парламентские выборы состоятся в сентябре 2021 года.

Как сообщил председатель реготделения партии Максим Петлин, выдвижение претендентов и предварительное голосование за них пройдет в марте. Праймериз будут разбиты на несколько этапов, поскольку «Яблоко» планирует выставить кандидатов во всех 25 одномандатных округах в регионе. Пока же в партии продолжают сбор заявок от желающих баллотироваться в заксо от «Яблока». Первый кандидат уже известен.

«На текущий момент у нас есть 7-8 округов, в которых кандидаты отсутствуют, но есть округа, где уже двое и более желающих. Большинство, с кем я общаюсь, пока не готовы публично заявить о своих претензиях на тот или иной округ. В этом контексте меня вдохновило общение с Владимиром Чуваковым, который попросил заявить публично о его желании баллотироваться от партии «Яблоко» в Кировском одномандатном округе № 8 города Екатеринбурга и возглавить соответствующую территориальную группу», – рассказал Петлин.

Екатеринбургский предприниматель Владимир Чуваков не первый раз участвует в праймериз «Яблока». Например, он пытался отобраться на дополнительные выборы в Екатеринбургскую городскую думу в сентябре прошлого года, но проиграл партийные дебаты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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