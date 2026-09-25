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Избранным депутатам вручат удостоверения до 1 октября

Торжественная церемония вручения удостоверений депутатам Свердловского заксобрания ориентировочно состоится до 1 октября.

Об этом заявила на сегодняшнем заседании председатель областного избиркома Елена Клименко. Она также уточнила, что избирком не будет организатором этого мероприятия.

Следующее заседание избиркома назначили на понедельник, 28 сентября. К этому дню должны стать известны имена тех, кто не станет менять нынешнее место работы на депутатский мандат.

Как уже писал «Новый День», церемония вручения депутатских удостоверений обычно проходит в цокольном этаже Дома правительства. В сентябре 2021 года ее особенностью стало то, что почти все участники были в масках – продолжалась пандемия ковида.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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