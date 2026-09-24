Избирком назвал имена избранных депутатов заксобрания (СПИСОК)

Избирком Свердловской области официально опубликовал итоги выборов в заксобрание по партийным спискам. В ближайшие два дня в списке произойдут небольшие рокировки за счет тех, кто откажется от мандата.

Избранные депутаты от «Единой России»: губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий, депутат заксо Тарас Исаков, управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области Николай Клевец, депутат заксо Вячеслав Брозовский, депутат заксо Елена Трескова, сенатор Александр Высокинский, депутат Госдумы Сергей Бидонько, ректор УрГПУ Юрий Биктуганов, депутат Серовской гордумы Сергей Семакин.

В ближайшие несколько дней список будет скорректирован. Денис Паслер остается губернатором, Сергей Бидонько вновь избран в Госдуму, таким образом, остаются вакантными еще как минимум два мандата. Один из них может получить глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который на выборах возглавлял Кировскую тергруппу партии. Впрочем, он тоже может отказаться, тогда депутатом станет ректор УрФУ Илья Обабков.

Избранные депутаты от КПРФ: вице-спикер Александр Ивачев (вероятно, переходит в Госдуму), Николай Езерский (бывший депутат Госдумы), депутат заксо Римма Скоморохова, депутат заксо Олег Гордеев, бывший депутат заксо Николай Коробейников. Мандат Александра Ивачева переходит в Чкаловскую тергруппу к помощнику Ивачева Виталию Ряписову.

Избранные депутаты от «Новых людей»: депутат Госдумы Александр Демин (остается в Госдуме); депутат заксо Рант Краев, депутат заксо Леонид Хаютин, член областного избиркома Ирина Виноградова. Мандат Демина может перейти его помощнику Дмитрию Дымшакову.

Избранные депутаты от ЛДПР: депутат Госдумы, лидер партии Леонид Слуцкий; предприниматель Андрей Бургарт; предприниматель Владимир Кузнецов. Мандат Слуцкого, скорее всего, перейдет в Асбестовскую группу действующему депутату заксо Александру Каптюгу.

Избранные депутаты от СР: депутат Госдумы Андрей Кузнецов, депутат заксо Екатерина Есина. Как сообщил «Новому Дню» Андрей Кузнецов, вакантный мандат получит участник СВО Максим Чирышев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42