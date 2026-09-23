Свердловский избирком утвердил итоги выборов: Алексей Орлов проходит в заксо

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила итоги выборов в заксобрание по Единому избирательному округу.

Предварительный расклад по числу мандатов не изменился и был сегодня утвержден постановлением избиркома: «Единая Россия» получает 11 мандатов по партийным спискам, КПРФ – 5, «Новые люди» – 4, ЛДПР – 3, СР – 2.

Теперь начинается самое интересное. До 27 сентября лидеры территориальных списков победивших партий должны представить в избирком документы о сложении полномочий, не совместимых со статусом депутата. Те, кто этого не сделает, автоматически отказываются от мандата и остаются на прежней должности.

По общеобластному списку в тройку единороссов входят губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий. Губернатор со своей должности определенно не уйдет, а Максим Шоломов может пройти по списку не в заксо, а в Госдуму. Таким образом, из первой тройки ЕР в заксо окажется только Аркадий Чернецкий. Оставшиеся мандаты будут распределяться среди территориальных групп, показавших лучшие результаты на выборах.

Тут возникает еще одна интрига. В Кировском районе Екатеринбурга первым номером в территориальной группе ЕР зарегистрирован глава города Алексей Орлов. Однако вероятность того, что он сложит полномочия, не слишком велика. В этом случае следующим по списку идет ректор УрФУ Илья Обабков. Если откажется и он, депутатское кресло займет руководитель АНО «Чистый город», депутат ЕГД Артур Зиганшин.

В других партиях принцип распределения тот же. Вероятно, коммунист Александр Ивачев, эсер Андрей Кузнецов и «новолюд» Александр Демин проходят в Госдуму. Их мандаты в заксо достанутся однопартийцам, список которых окончательно сформируется через несколько дней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube