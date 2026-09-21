За пять лет «Единая Россия» существенно улучшила свои показатели на Урале

Официальные итоги выборов в Государственную думу и заксобрание в Свердловской области еще не подведены, однако предварительные цифры уже позволяют сделать однозначный вывод: партия «Единая Россия» существенно улучшила свои позиции по сравнению с выборами 2021 года.

По данным ЦИК, после обработки 91,44% протоколов на выборах в законодательное собрание по партийным спискам лидирует «Единая Россия» с результатом 42,74%. Далее идут КПРФ – 18,96%, «Новые люди» – 14,07%, ЛДПР – 11,45%, «Справедливая Россия» – 9,59%.

Свердловскому отделению «Единой России» при первом секретаре губернаторе Денисе Паслере удалось улучшить свой результат по сравнению с выборами 2021 года на 7 процентов – в прошлый раз партия набрала 35,56%.

Отдельно стоит отметить, что кандидаты от ЕР победили во всех одномандатных округах. И если для выборов в Госдуму это уже привычный результат, то про заксо такого сказать нельзя – в прежние годы партии системной оппозиции всегда получали хотя бы два-три мандата. Сегодня избиратели отдали предпочтение единороссам во всех 25 округах.

Отчасти это стало возможным благодаря обновлению: весной партия провела праймериз, в которых участвовали не только действующие депутаты, но и общественники, госслужащие, руководители крупных предприятий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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