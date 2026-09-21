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«Мамкин протест успеха не имел», – политолог прокомментировал итоги выборов

На выборах в заксо в Свердловской области, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия». За ней следует КПРФ, а третье место впервые занимает партия «Новые люди». Первый комментарий по итогам дал политтехнолог Александр Ханин.

«Краткий итог выборов в Свердловской области: партия «Единая Россия» передала 10% партии «Новые люди». В целом показав 57% общей консервативной поддержки. Явка всеми уловками перешагнула критические 40%, это значит норм, никто никого не уволит. Каждый раз через силу и внутреннее противостояние – это наш свердловский вайб. На том и стоим.
На выборах нет второго места. На отдельных округах результат парламентских СР, ЛДПР и КПРФ отличается на десяток голосов.
Чтобы избрать кандидата в Законодательное собрание в 2021 году мне понадобилось 26 тысяч голосов. В 2026 году кандидату хватило 12 тысяч.
Мамкин протест успеха не имел. «Яблоко» как политическая сила перестала существовать. Малые странные партии никому не интересны.
Государство важнее.
Это хорошо. Поздравляю всех, кого-то с победой, кого-то с опытом».

По данным на 07:10, «Единая Россия» набирает 42,93%, КПРФ – 18,85%, «Новые люди» – 13,96%, ЛДПР – 11,54%, СР – 9,58%. Во всех одномандатных округах побеждают единороссы.

Напомним, на выборах в заксо в 2021 году «Единая Россия» набрала 36,09%, КПРФ – 23,07%, СР – 14,24%, ЛДПР – 9,81%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Выборы в заксо

Итоги выборов в Свердловское заксо после подсчета 91% бюллетеней / «Единая Россия» впервые выиграла во всех округах Свердловской области / КПРФ удерживает второе место на выборах в заксо / «Новые Люди» вышли на второе место на выборах в Свердловское заксобрание / Трехдневное голосование в УрФО закончилось / На Урале закрылись избирательные участки / 41,36% жителей Свердловской области уже проголосовали на выборах / На Урале начался финальный день голосования

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