Заксобрание Свердловской области снова будет пятипартийным. Но есть нюансы

По предварительным данным, в заксобрание Свердловской области по партийным спискам проходят пять партий.

«Единая Россия» предварительно набрала 36,09%, КПРФ – 23,07, СР – 14,24%, ЛДПР – 9,81%. Пятой партией, которая, вероятно, будет представлена в заксо, станет партия «Новые люди» – 8,71%. У «Яблока» – около 5% голосов в Екатеринбурге, но в среднем по области – только 2,41%. Партия пенсионеров, которая на выборах в Госдуму набрала в регионе около 3%, в областной кампании не участвовала.

По всем 25 одномандатным округам побеждают кандидаты от «Единой России».

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году по единому округу на выборах в заксо «Единая Россия» набрала 40,37% голосов, на втором месте была ЛДПР: 16,59%. СР получили 16,58%, коммунисты набрали неполных 14%. Пятая партия в уходящем составе появилась благодаря «пенсионеру» Евгению Зяблицеву, который победил в одном из одномандатных округов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

За 5 лет «Единая Россия» потеряла в Свердловской области около 5% голосов. / 20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Данные наблюдателей: в свердловское заксобрание проходят шесть партий. Читать дальше

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