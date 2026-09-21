Итоги выборов в Свердловское заксо после подсчета 91% бюллетеней

ЦИК РФ огласил предварительные итоги выборов в Свердловское заксобрание после обработки 91,44% протоколов УИК.

«Единая Россия» лидирует – 42,74% (604 305 голосов);

КПРФ занимает второе место – 18,96% (268 064 голосов);

на третье место опустилась партия «Новые люди» – 14,07% (199 003 голосов);

ЛДПР набирает 11,45% (161 911 голосов);

последнее место занимает «Справедливая Россия» с результатом 9,59% (135 647 голосов).

Как уже сообщал «Новый День», во всех 25 одномандатных округах на выборах заксо побеждают кандидаты «Единой России».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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