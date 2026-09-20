«Новые Люди» вышли на второе место на выборах в Свердловское заксобрание

Появились первые предварительные итоги выборов депутатов Свердловского заксобрание по партийным спискам.

После обработки 9,1% протоколов УИК результаты голосования распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 45,16%;

«Новые Люди» – 18,76%;

КПРФ – 14,44%;

ЛДПР – 12,64%;

«Справедливая Россия» – 8,58%.

Данные по голосованию по одномандатным округам в заксо пока не опубликованы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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