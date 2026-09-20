«Новые Люди» вышли на второе место на выборах в Свердловское заксобрание

Появились первые предварительные итоги выборов депутатов Свердловского заксобрание по партийным спискам.
После обработки 9,1% протоколов УИК результаты голосования распределились следующим образом:
«Единая Россия» – 45,16%;
«Новые Люди» – 18,76%;
КПРФ – 14,44%;
ЛДПР – 12,64%;
«Справедливая Россия» – 8,58%.
Данные по голосованию по одномандатным округам в заксо пока не опубликованы.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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