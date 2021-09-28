В «белом доме» вручили мандаты депутатам – новичкам и старожилам (ФОТО)

Сегодня в Доме правительства Свердловской области избранным депутатам заксобрания в торжественной обстановке вручили мандаты.

Как передает «Новый День», сначала к народным избранникам обратился губернатор, который призвал их как можно скорее включиться в работу над проектом регионального бюджета на следующий год.

Председатель ИК СО Владимир Русинов подчеркнул, что выборы проходили в непростой эпидемиологической обстановке, но окружные и участковые комиссии справились со своей задачей. Он также отметил высокую конкурентность прошедшей кампании.

Как уже сообщал «Новый день», по партийным спискам в заксо прошли представители пяти партий, общей численностью – 25 человек (жирным шрифтом выделены новички).

От партии «Новые люди»: ресторатор Иван Зайченко, руководитель реготделения партии Рант Агаджанян;

Зайченко Агаджанян

От партии «Единая Россия»: сенатор Аркадий Чернецкий, первый замгубернатора Александр Высокинский, депутат прежнего созыва Алексей Коробейников, депутат прежнего созыва Елена Трескова, представитель компании «Русал» из Каменска-Уральского Анна Соломеина, депутат прежнего созыва Виктор Бабенко, директор филиала ядерного университета МИФИ в городе Лесном Владимир Рябцун, экс-министр АПК Михаил Копытов, директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых, мэр Волчанска Александр Вервейн.

Копытов Коробейников

От партии «Справедливая Россия – за правду»: депутат прежнего созыва, изгнанный за ошибки в декларации Армен Карапетян; экс-замминистра здравоохранения Екатерина Есина, сотрудница ООО «Строймеханизация» Наталья Ибрагимова, коммерческий директор той же компании Агарон Варданян.

Есина Ибрагимова Варданян

От ЛДПР: депутат думы Асбеста Александр Каптюг, совладелец клиники «Гармония» Леонид Хаютин.

Каптюг

От КПРФ: депутат бывшего созыва Игорь Аксенов, генерал в отставке Тарас Исаков, экс-директор департамента госзаказа Ярославской области Григорий Бачериков, депутат ЕГД Олег Гордеев, педагог на пенсии Николай Коробейников, депутат ЕГД Римма Скоморохова, депутат гордумы Качканара Габбас Даутов.

Аксенов Исаков Бачериков Гордеев Даутов Коробейников

По одномандатным округам прошли 23 депутата от ЕР и только два – от КПРФ: Александр Ивачев и Евгений Букреев. Большинство народных избранников работали в прошлом созыве, новичков в этом списке всего четыре.

Ивачев Букреев

Евгений Старков (Алапаевский), Михаил Зубарев (Асбестовский), Вячеслав Вегнер (Белоярский), Людмила Бабушкина (Богдановичский), Вячеслав Брозовский (Верхнепышминский), Сергей Мелехин (Верх-Исетский), Валентин Лаппо Железнодорожный), Михаил Клименко (Кировский), Виктор Маслаков (Ленинский), Евгений Зяблицев (Октябрьский), Александр Ивачев (Чкаловский), Виктор Шептий (Ирбитский), Владимир Смирнов (Орджоникидзевский), Виктор Якимов (Каменск-Уральский), Евгений Букреев (Кировградский), Пётр Соколюк (Краснотурьинский), Сергей Никонов (Красноуральский), Альберт Абзалов (Красноуфимский), Владимир Рощупкин (Дзержинский Нижнего Тагила), Вячеслав Погудин (Ленинский Нижнего Тагила), Владимир Радаев (Тагилстроевский Нижнего Тагила), Алексей Дронов (Первоуральский), Дмитрий Жуков (Серовский), Сергей Карякин (Сысертский), Александр Серебренников (Ревдинский).

Зубарев Вегнер Бабушкина Брозовский Абзалов Клименко Дронов Жуков Карякин

Ближайшее заседание состоится 8 октября. На нем, как ожидается, депутаты выберут председателя, а также своего представителя в Совете Федерации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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