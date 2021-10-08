Новый созыв заксобрания приступил к работе

Сегодня, 8 октября, в 10:00 начнется первое заседание заксобрания Свердловской области нового созыва. В повестке – в основном вопросы организационного характера.

Как сообщили в пресс-службе заксо, сначала депутаты примут присягу. Затем будут избраны председатель заксо, его заместители, председателей профильных комитетов и их заместителей. Накануне фракция депутатов заксо от «Единой России» единогласно проголосовала за выдвижение на пост спикера действующего председателя, Людмилы Бабушкиной.

Также депутаты-единороссы вчера поддержали выдвижение депутата Александра Высокинского на пост сенатора Совета Федерации и назначение Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», состав заксо после выборов обновился примерно наполовину. Кроме того, в нем появились представители пятой партии – «Новые люди».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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