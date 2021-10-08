российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 октября 2021, 08:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Новый созыв заксобрания приступил к работе

Сегодня, 8 октября, в 10:00 начнется первое заседание заксобрания Свердловской области нового созыва. В повестке – в основном вопросы организационного характера.

Как сообщили в пресс-службе заксо, сначала депутаты примут присягу. Затем будут избраны председатель заксо, его заместители, председателей профильных комитетов и их заместителей. Накануне фракция депутатов заксо от «Единой России» единогласно проголосовала за выдвижение на пост спикера действующего председателя, Людмилы Бабушкиной.

Также депутаты-единороссы вчера поддержали выдвижение депутата Александра Высокинского на пост сенатора Совета Федерации и назначение Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», состав заксо после выборов обновился примерно наполовину. Кроме того, в нем появились представители пятой партии – «Новые люди».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

8 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Нарколог жестко высказался об эксперименте по продаже алкоголя онлайн. / В 2022 году из Екатеринбурга можно будет недорого улететь в Махачкалу и Владикавказ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В «белом доме» вручили мандаты депутатам – новичкам и старожилам (ФОТО)

Метки / Выборы в заксо

Депутат гордумы обиделся на ушедших в заксобрание коллег и отказался голосовать за их отставку

Сколько стоил голос избирателя на выборах в свердловский парламент

«Единая Россия» отправляет Высокинского в Совет Федерации

Интрига с именем нового сенатора разрешится уже завтра

Слух дня: отставка за низкий результат ЕР грозит по меньшей мере двум мэрам

Новоизбранный свердловский парламент проведет первое заседание 8 октября

В заксо прошел протеже Карапетяна

Бидонько отказался от мандата депутата заксо

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Выборы в заксо,