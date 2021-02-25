Сторонники Навального могут пойти на выборы по спискам «Яблока»

В свердловском отделении партии «Яблоко» не исключили возможность выдвижения на парламентские выборы активистов штаба Навального в Екатеринбурге. Об этом «Новому Дню» рассказал председатель реготделения партии Максим Петлин. По его словам, разногласия оппозиционеров по поводу недавней статьи Григория Явлинского не станут препятствием для участия в кампании.

«В Свердловской области создается демократическая коалиция. В нее могут вступить все, кто разделяет ценности партии «Яблоко», они перечислены в нашем политическом меморандуме. Во время проведения открытых праймериз мы создаем равные условия для всех кандидатов и открыты для сотрудничества. С екатеринбургским штабом Навального мы контактировали на довыборах в гордуму Екатеринбурга, которые прошли в ноябре прошлого года, и вроде все получилось хорошо. Я не думаю, что статья Григория Явлинского может как-то повлиять на демократическую коалицию. Понятно, что сторонники Навального могут быть не согласны с какими-то тезисами из этой статьи, но это не партийный документ «Яблока», и мы не будем требовать от кандидатов признать ее», – сообщил Петлин.

Руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько подтвердил «Новому Дню», что участвовал в переговорах о выдвижении своей кандидатуры на выборы в свердловское заксобрание от «Яблока». «У нас были положительные результаты по переговорам, но сейчас изменились обстоятельства. Статья Явлинского для меня стала серьезным ограничивающим фактором. Я считаю, что в ней есть некорректные и неуместные высказывания в адрес человека, которого преследуют власти. Какие перспективы дальнейших переговоров? Я не знаю», – прокомментировал он агентству.

Петлин заявил, что на праймериз демкоалиции смогут заявиться все сторонники Навального, которые пожелают этого. Процедуру обсуждения кандидатов для выдвижения на выборы в заксо «Яблоко» планирует начать уже в марте.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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