Лидер свердловского «Яблока» Максим Петлин: «Никаких переговоров о выдвижении Ройзмана не было»

Председатель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин заявил, что партия не планировала выдвигать на выборы в Госдуму экс-мэра Екатеринбурга Евгения Розймана. «Никаких переговоров ни с федеральным руководством, ни с региональным отделением Евгений Вадимович не вел. Хотя это и не мешает ему говорить, что он решил не выдвигаться от «Яблока», – сообщил «Новому Дню» Петлин.

Евгений Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после нашумевшей статьи лидера партии Григория Явлинского «Без путинизма и популизма». В колонке Явлинский раскритиковал действия оппозиционера Алексея Навального, в частности, привел слова о том, что в случае массовой поддержки политического блогера Россию ожидает фашизм. После этого сторонники Навального обвинили «Яблоко» в подыгрывании действующей власти, недовольными остались и некоторые «яблочники» в регионах.

Максим Петлин в беседе с «Новым Днем» заявил, что согласен с тезисами руководителя партии. «Я могу высказать только личное мнение, в свердловском отделении никаких обсуждений еще не было. Статья Григория Явлинского носит программный характер, в ней он изложил свое видение ситуации в стране в той точке, в которой мы оказались после возвращения и ареста Навального и массовых протестов. Самое главное, что в колонке есть ответ, что делать дальше. Григорий Алексеевич провел глубокий и правильный анализ, из статьи сложно что-то опровергнуть. Критики пишут, что это было несвоевременно. Но, во-первых, Явлинский имеет право на свою точку зрения. Во-вторых, в 2021 году нас ожидают большие выборы – парламентские, и естественно, перед этим событием нужно было дать оценку происходящего в стране. Почему-то мало кто обратил внимание, что в статье есть требование провести международное расследование попытки отравить Навального, а дальше идет речь о том, что необходимо освободить политзаключенных. Явлинский говорит о том, что у него есть различия с Навальным, и это правильно. Что касается обвинений, что статья якобы написана по кремлевскому темнику… Мы с Григорием Алексеевичем несколько раз общались на тему Навального, и эти формулировки я слышал от него давно. Он проговаривал эти вещи неоднократно, но непублично. Сейчас он облек все это в форму статьи. Это его мысли о Навальном, а не строчки Кремля», – прокомментировал Максим Петлин.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после полугодового лечения в Германии и был арестован в аэропорту за нарушение условий условного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля суд приговорил оппозиционера к 3,5 годам колонии. 23 и 31 января в России прошли массовые уличные акции в поддержку политика, собравшие десятки тысяч людей. В Екатеринбурге во время протестов было рекордное число задержанных, которым оформляли протокол за участие в несанкционированной акции. Также в Свердловской области прошли несколько резонансных судов: фотографа, работавшего на акции по заданию редакции, наказали обязательными работами, также был оштрафован житель поселка Уральский, который всего лишь репостнул твит Евгения Ройзмана.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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