Ройзман пойдет на штурм заксо – сценарий выборов в Свердловской области

В Свердловской области разыгрывается новый сценарий парламентских выборов. Как утверждают инсайдеры, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман готов отказаться от амбиций получить депутатское кресло в Госдуме, особенно после недоразумения с «Яблоком», и сосредоточиться на региональной кампании. В случае успеха это позволит ему стать по-настоящему влиятельным областным политиком. Чтобы упрочить свои позиции, Ройзман постарается вместе с собой провести в заксобрание разнообразную местную оппозицию. В этом ему поможет технология «умного голосования», которую сейчас активно продвигает штаб Навального.

«Перспективы Ройзмана в Москве, мягко говоря, не очень. Поэтому он сделал ставку на внесистемную оппозицию, ходит на протестные акции и поддерживает Навального. Найти деньги и влиятельных спонсоров для региональных выборов для него не проблема. В области много интересантов, желающих провала «Единой России», – отмечает источник агентства «Новый День».

Среди интересантов может оказаться «серый кардинал» Владимир Тунгусов, изгнанный из публичной политики в 2018 году, и другие обиженные властью бизнесмены. Впрочем, эксперты предлагают не торопить события.

«Что планирует Евгений Ройзман, знает только он сам. Мы можем только предполагать возможные его действия. Безусловно, его участие в выборах, что в Государственную думу, что в региональное заксобрание, весьма вероятно. Вопрос, от какого объединения он может пойти, – отметил в беседе с «Новым Днем» политолог Михаил Коробельников. – Если рассматривать заксобрание, то там всего пять субъектов для выдвижения – это четыре парламентских партии плюс «Яблоко». На федеральном уровне есть 16 партий, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Ройзман может пойти на выборы и самовыдвиженцем, но ему выгоднее все-таки искать партию. Потому что со сбором подписей он рискует быть незарегистрированным на выборах. Как будут развиваться события, на мой взгляд, судить еще рано. Сейчас идет реакция на сложившуюся ситуацию, а как в дальнейшем будут развиваться события, зависит от многих факторов. Одной из реперных точек станут праймериз «Единой России». По их результатам можно будет что-то предполагать. Лично я считаю, что Ройзман фигура такая, что он будет полезен любой партии».

Собеседник агентства также усомнился, что внесистемная оппозиция сможет пробиться в парламент. «Им либо придется вести партизанскую кампанию, либо каким-то образом договариваться с партиями. Думаю, что уже в марте более-менее станет понятен сценарий развития событий. Сейчас предполагать что-то еще рано, потому что у самой власти еще нет четкой стратегии на предстоящие выборы. Можно вспомнить «Справедливую Россию», о которой в прошлом году говорили, что партия не сумеет пройти даже пятипроцентный барьер, и вдруг эсеры сливаются с другими партиями, которые сами никуда не могли пройти. Такое ощущение, что была операция «спасти рядового Миронова», или провести в Госдуму Прилепина. Или же посмотреть на выступления лидеров парламентских партий, которых бросает от мер социальной защиты до критики власти. Все это – пробные шары и попытка изменить ситуацию, канализировать протест. От того, как власть справится с этим, будет зависеть, какие партии пойдут на выборы и как Ройзман, если захочет, сможет участвовать в кампании», – отметил Коробельников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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