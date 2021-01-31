В Екатеринбурге началось шествие оппозиционеров в окружении полиции (ФОТО)

В Екатеринбурге стартовало несогласованное шествие сторонников Алексея Навального. Участники выдвинулись из парка XXII Партсъезда на проспект Ленина, чтобы пройти до площади Труда. Однако организаторы акции уже готовы изменить маршрут. «Площадь Труда перекрыли. Что ж, тогда давайте свернем к скверу у театра драмы на перекрестке Ленина – 8 Марта», – сообщает в твиттере екатеринбургский штаб Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парке к 12 часам собралось около 2 тысяч человек. Полиция использует необычную тактику: правоохранители ходят кругами по тротуарам, за ними журналисты и отдельные участники. В толпе митингующих появился бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он неохотно общается с журналистами и заявил, что его участие в протесте – личная гражданская позиция, других людей он ни к чему не призывает.

Колонна протестующих двинулась цепочкой на проспект Ленина. Люди кричат «Свободу Навальному!».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.21

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