Толпа протестующих пришла в сквер. На акции в защиту Навального уже 7 тысяч человек (ФОТО)

Шествие оппозиционеров в Екатеринбурге завершилось, как и в прошлый раз, в сквере у драмтеатра. Участники не пошли к площади Труда, которую силовики перекрыли ранее. Любопытно, что грузовики с ОМОН сначала направились в сторону Плотинки, и только затем развернулись и поехали к драмтеатру.

По данным корреспондента РИА «Новый День», несанкционированная акция собрала около 7 тысяч человек – визуально больше, чем неделю назад. Колонна растянулась по всему проспекту Ленина, люди продолжают приходить в сквер. Несколько участников развернули плакаты.

На Октябрьской площади уже стянуты силы полиции. Наш корреспондент услышал, как бойцы ОМОН переговаривались: «Иди до первой машины (она стоит у Ельцин-центра – прим.ред.), оттуда будем блокировать». Но пока акция проходит мирно. Журналисты отмечают, что есть проблемы со связью – вероятно около сквера работает «глушилка».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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