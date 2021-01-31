В Нижнем Тагиле на несогласованный митинг за Навального вышло около 1000 человек

Второй в этом году несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального собрал в Нижнем Тагиле около 1000 человек.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», от Театральной площади колонна прошла к мэрии города и устроила там хоровод. Слышны кричалки «Нижний Тагил за свободные выборы!», «Свободу Навальному!», а также ряд высказываний негативного свойства в адрес президента РФ.

Напомним, что 23 января на митинг в защиту Навального в Путинграде, прославившимся в своё время предложением рабочих с УВЗ отстоять стабильность страны в противостоянии с «навальнистами», вышло, по официальным оценкам, порядка 300 человек, по неофициальным – около двух тысяч. Многие держали в прошлые выходные плакаты на английском языке, зная, очевидно, о большом внимании к событиям в Тагиле со стороны иностранных СМИ.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 31.01.21

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