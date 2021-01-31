На повторной акции в защиту Навального в Екатеринбурге задержан первый участник (ФОТО)

В Екатеринбурге сторонники оппозиционера Алексея Навального собираются провести вторую акцию протеста, также не согласованную с властями. Сбор участников назначен в парке XXII Партсъезда за Дворцом молодежи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре уже очень много полицейских, а у самого парка стоят несколько автобусов. Правоохранители также дежурят на месте сбора митингующих и уже призывают людей расходиться. Шествие еще не началось, но уе есть первый задержанный. Молодой человек развернул плакат и через пару минут его увели.

Тем не менее, горожане продолжат подтягиваться к парку. За десять минут до начала акции собрались уже сотни человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.21

В Екатеринбурге по направлению в центр встало метро. / На Урале возбуждены два уголовных дела за нападение на полицейских на акции протеста. / Свердловская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»