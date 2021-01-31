ГУ МВД: в Екатеринбурге задержали 83 человека

Несогласованное шествие, состоявшееся сегодня, стало крупнейшей акцией протеста по количеству задержанных в Екатеринбурге. По официальным данным, в полицию доставлены 83 человека.

«31 января в Екатеринбурге проходило несанкционированное мероприятие, в котором, по мнению специалистов, приняли участие порядка 2300 человек. В территориальные отделы внутренних дел сотрудниками полиции доставлены 83 гражданина. По каждому факту специализированными группами ведется тщательное разбирательство, по его итогам будут приняты обоснованные решения», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным участников акции и журналистов, сегодня в шествии приняли участие 5-7 тысяч человек. Горожане гуляли четыре часа, большую часть времени это было мирное шествие, все закончилось в парке у Дворца молодежи массовыми задержаниями и разгоном собравшихся. Впрочем, первого участника протеста задержали еще до начала акции, в 11:40.

Ранее правозащитники сообщали, что часть людей из полиции отпустили без протоколов, на других оформляют протоколы по 20.2 КоАП РФ «Нарушение порядка проведения митинга». Бывшая координатор штаба Навального в Екатеринбурге Ирина Норман останется в ОП № 5 до утра, ей вменяют организацию акции, об этом сообщает телеграм-канал штаба.

По данным «ОВД-инфо», сегодня в России задержаны 82 журналиста, у большинства из них были при себе пресс-карты и редакционные задания. В Екатеринбурге о случаях задержания представителей СМИ неизвестно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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