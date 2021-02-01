Уральский политолог о действиях полиции на акциях протеста: «Это цугцванг власти»

Огромное количество задержанных на вчерашних акциях в защиту оппозиционера Алексея Навального (по всей России – больше тысячи человек) свидетельствует о том, что власть избрала силовой метод борьбы с уличным протестом. Но жесткие меры не стали эффективными, так как люди перестали бояться силовиков. Это ставит власть в сложное положение, считает политолог, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин.

По официальным данным, 31 января в Екатеринбурге на акцию протеста вышло 2,3 тысячи человек, по оценкам наблюдателей – не менее 5-7 тысяч человек. Полицейский главк заявил, что в отделы полиции были доставлены 83 человека. Акция продлилась четыре часа, все это время толпа горожан постоянно перемещалась по центру городу, пока ОМОН не разогнал протестующих в парке XXII Партсъезда.

Шествие 31 января. Задержания

«Большое число задержанных говорит о том, что власти приняли решение подавлять уличную активность жесткими силовыми методами. Это наблюдалось по всей России, так что, вероятно, полиции была дана команда сверху. Важно отметить, что силовики забирали не только активных участников протеста и пикетчиков, но даже случайных прохожих. У полицейских это называется «превентивные меры», а если по-простому – язык устрашения. Но у меня есть ощущение психологического перелома. Силовые методы рассчитаны на атмосферу страха, а люди перестают бояться. Они начали понимать, что если выйти на улицу в большом количестве, то можно высказывать свою гражданскую позицию», – говорит Сергей Мошкин.

Эксперт отмечает, что тактика перемещений толпы протестующих неожиданно показала свою эффективность, так как полиция была вынуждена догонять гуляющих горожан. Но станут ли такие массовые шествия постоянной формой уличного протеста, большой вопрос.

«Опыт Белоруссии и Хабаровска показывает, что рано или поздно протестная активность все равно угасает. Все зависит от того, появятся ли дополнительные поводы для возмущения и негодования граждан. Ведь ситуация с Навальным была только триггером, а настоящая причина протеста – общая неудовлетворенность людей социально-экономическим положением и усталость от действующей власти. То, что в протестах принимает участие все больше молодежи, говорит о том, что власть теряет социальную базу. Если 23 января средний возраст участников протеста был около 40 лет, то 31 января уже вышло больше тридцатилетних. И что с этим делать, никто не знает. Патриотическая повестка, когда был подъем на фоне присоединения Крыма, исчерпана, финансовые задабривания в виде повышения зарплат и пенсий уже не работают. Остаются только силовые методы, но и они становятся все менее эффективными. У власти мало ходов в этой ситуации. Это как в шахматной партии – цугцванг, то есть любой ход ухудшает положение. Поэтому вчера и была сделана ставка на силовые меры», – заключает собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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