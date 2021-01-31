На акциях протеста по всей России задержали более 1 тысячи человек

Во время акций в поддержку Алексея Навального по всей России задержали более 1 тысячи человек. Об этом сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве – около 150, во Владивостоке, где начали стрелять из травматического оружия и применять электрошокеры, – более 110, в Новосибирске и Красноярске – более 90 человек в каждом.

Центр уточняет:

в Москве задержали двух человек с инвалидностью;

у задержанной журналистки «Навальный LIVE» Александры Шапалиной температура 38,6, но скорая помощь отказалась забрать ее из ОВД «Гагаринский», где девушку держат более трех часов без оформления протоколов;

задержали двух пожилых женщин, которые ехали к внукам.

В Санкт-Петербурге силовики грозятся спилить дверь дома у активистки «Весны» Софьи Ульяшевой.

В Петропавловске-Камчатском в ОП № 2 у задержанных принудительно берут отпечатки пальцев.

В Хабаровске задержали корреспондента «Новой газеты» Романа Лазукова.

Во Владивостоке в автозаки увели как минимум двух подростков. Задержанных держат в отделе более 4 часов. В отделе полиции № 9 на острове Русский всех задержанных просили перевести телефоны в авиарежим. Адвокатов к задержанным не пускают.

В Чите полицейские фотографируют паспорта и лица прохожих.

В Ставрополе участнице акций угрожают делом о фальшивомонетничестве.

В Новосибирске задержали 5 несовершеннолетних; взрослого задержанного сильно ударили по голове, его увезла скорая помощь.

В Красноярске «титушки» увели двух журналистов.

В Барнауле ОМОН прервал прямой эфир и выхватил телефон у корреспондента RusNews.

В Челябинске отключили общедоступные городские камеры «в целях обеспечения общественного порядка». Задержанных, которых доставили в отдел полиции № 4, били при задержании, им не вызывают скорую помощь.

В Уфе жестко задержали пенсионерку: пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.

В Твери журналистку Дарью Самарину задержали за якобы распространение личных данных сотрудников полиции.

В Тюмени в отделе полиции №6 задержанным проводят личный досмотр с нарушением правил, заставляют сдавать отпечатки пальцев, запрещают звонить по телефону.

В Перми при задержании сотруднику полиции пришлось прыгнуть на грудь Андрею Веревкину.

В Магнитогорске к задержанным применили силу, одному разбили телефон, им вменяют сразу две административных статьи.

В Екатеринбурге к задержанным не пускают адвокатов.

Напомним, митинги и шествия были объявлены в 142 городах России.

В ходе аналогичных акций, прошедших 23 января, и после них задержали более 4 тысяч человек, возбуждено несколько десятков уголовных дел.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.01.21

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