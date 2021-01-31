На акциях протеста по всей России задержали более 1 тысячи человек

Во время акций в поддержку Алексея Навального по всей России задержали более 1 тысячи человек. Об этом сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо».
Больше всего задержанных в Москве – около 150, во Владивостоке, где начали стрелять из травматического оружия и применять электрошокеры, – более 110, в Новосибирске и Красноярске – более 90 человек в каждом.
Центр уточняет:
в Москве задержали двух человек с инвалидностью;
у задержанной журналистки «Навальный LIVE» Александры Шапалиной температура 38,6, но скорая помощь отказалась забрать ее из ОВД «Гагаринский», где девушку держат более трех часов без оформления протоколов;
задержали двух пожилых женщин, которые ехали к внукам.
В Санкт-Петербурге силовики грозятся спилить дверь дома у активистки «Весны» Софьи Ульяшевой.
В Петропавловске-Камчатском в ОП № 2 у задержанных принудительно берут отпечатки пальцев.
В Хабаровске задержали корреспондента «Новой газеты» Романа Лазукова.
Во Владивостоке в автозаки увели как минимум двух подростков. Задержанных держат в отделе более 4 часов. В отделе полиции № 9 на острове Русский всех задержанных просили перевести телефоны в авиарежим. Адвокатов к задержанным не пускают.
В Чите полицейские фотографируют паспорта и лица прохожих.
В Ставрополе участнице акций угрожают делом о фальшивомонетничестве.
В Новосибирске задержали 5 несовершеннолетних; взрослого задержанного сильно ударили по голове, его увезла скорая помощь.
В Красноярске «титушки» увели двух журналистов.
В Барнауле ОМОН прервал прямой эфир и выхватил телефон у корреспондента RusNews.
В Челябинске отключили общедоступные городские камеры «в целях обеспечения общественного порядка». Задержанных, которых доставили в отдел полиции № 4, били при задержании, им не вызывают скорую помощь.
В Уфе жестко задержали пенсионерку: пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.
В Твери журналистку Дарью Самарину задержали за якобы распространение личных данных сотрудников полиции.
В Тюмени в отделе полиции №6 задержанным проводят личный досмотр с нарушением правил, заставляют сдавать отпечатки пальцев, запрещают звонить по телефону.
В Перми при задержании сотруднику полиции пришлось прыгнуть на грудь Андрею Веревкину.
В Магнитогорске к задержанным применили силу, одному разбили телефон, им вменяют сразу две административных статьи.
В Екатеринбурге к задержанным не пускают адвокатов.
Напомним, митинги и шествия были объявлены в 142 городах России.
В ходе аналогичных акций, прошедших 23 января, и после них задержали более 4 тысяч человек, возбуждено несколько десятков уголовных дел.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 31.01.21
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