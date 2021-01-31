Компания «Интерсвязь» получила предписание отключить трансляцию с камер уличного наблюдения

Компания «Интерсвязь» получила предписание о приостановке видеотрансляции с камер уличного наблюдения 31 января с 10:00 до 18:00. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Алена Аксеновских.

Напомним, 23 января камеры тоже не транслировали происходящее в центре города. В компании объяснили это техническим сбоем в связи большим количеством обращений к сервису.

По словам Аксеновских, сегодня «Интерсвязь» была готова к высоким нагрузкам.

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