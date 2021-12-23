Бывший депутат получил штраф за участие в митинге сторонников Навального (ФОТО)

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин получил штраф в 15 тысяч рублей за участие в январском шествии в поддержку Алексея Навального.

Головина судили по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в акции протеста, которая состоялась 31 января. Силовикам потребовалось 8 месяцев, чтобы вручить повестку. «Подготовил кратенькую, на пять минут, речь. Смысл её – надо слушать всех членов общества, уважать оппонентов и соблюдать Конституцию», – написал накануне Головин в фейсбуке. Адвокаты конторы «Логард» сегодня в суде настаивали, что в протоколе нет никаких доказательств того, что в действиях Головина есть состав административного правонарушения. Тем не менее судья Владимир Ушаков посчитал его вину доказанной. Весь процесс занял меньше часа, включая просмотр видео с шествия.

Добавим, акции в поддержку Навального в Екатеринбурге проходили 23 января, 31 января и 21 апреля. А после них состоялись десятки судов. В прежние годы чаще всего оппозиционеры, которые просто участвовали в шествиях, получали по 10 тысяч рублей штрафа. Но на этот раз самой популярной мерой наказания стали обязательные работы – возможно, это связано с тем, что сторонники Навального по каждому решению обещали собирать деньги и помогать с выплатами.

Самыми резонансными делами в Екатеринбурге стали суды над экс-мэром Евгением Ройзманом. Его из-за постов в соцсетях суд признал его организатором акций 31 января и 21 апреля и отправил на 9 суток ареста, правда, уже на следующий день срок сократили до 1 дня. Как участника январских акций его отправили на обязательные работы, но в апелляции решение заменили на штраф.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»