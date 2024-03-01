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Пятница, 1 марта 2024, 18:36 мск

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Навальный* похоронен на московском Борисовском кладбище

Скандальный оппозиционер Алексей Навальный*, включенный в список террористов и экстремистов, похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

Как сообщал «Новый День», 16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального* в колонии. По данным ведомства, заключенный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание».

Навальный* отбывал наказание в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа по приговору Московского городского суда, который назначил ему 19 лет колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. До этого политик был осужден за ряд других преступлений, в том числе за мошенничество.

* Признан террористом и экстремистом в России

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Навальный Алексей

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Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,