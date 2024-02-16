В ямальской колонии скончался Алексей Навальный*

Сегодня в ИК-3 Ямало-Ненецкого АО скончался осужденный Алексей Навальный* (признан иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО.

«16.02.2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный* А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», – говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что после сообщения сайт управления ФСИН по Ямалу стал недоступен, вероятно, не выдержал нагрузки из-за большого числа запросов.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму

Салехард, Елена Владимирова

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